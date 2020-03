Por esse motivo, o grupo laboratorial considera "importante informar" que tem a capacidade de realizar mil testes por dia, em todo o país, para o rastreio da população.



"O nosso 'call center' tem atendido todas as chamadas possíveis e continua aberto a marcações nos períodos onde ainda exista disponibilidade. No entanto, pedíamos a compreensão de quem nos procura, visto que a nossa capacidade de realização de testes tem um limite diário. Não apenas a da Unilabs, mas a do país como um todo", salienta.



Refere ainda que tem também respondido a solicitações de outras entidades "consideradas prioritárias", tais como hospitais públicos, lares de idosos e outras entidades de saúde que, à semelhança da população, também necessitam de testes.



"A nossa prioridade é ajudar a realizar o maior número de diagnósticos de covid-19 e estamos a fazer o maior esforço para articular os pedidos de marcação dos utentes referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e pessoas suspeitas de infeção com prescrição médica", informa.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil.



Dos casos de infeção, pelo menos 163 mil são considerados curados.



Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).



"A Unilabs Portugal está a fazer um esforço interno sem precedentes, com o apoio de autarquias, autoridades de saúde e outras instituiçoes privadas e sociais, para dar o seu melhor contributo", refere o grupo laboratorial.Em comunicado, a Unilabs revela que nas últimas 72 horas se verificou um "aumento exponencial de solicitações para a marcação de testes", que tem criado dificuldades para "milhares de pessoas".