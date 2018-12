Pedro Simões/Cofina

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado, a empresa liderada por Francisco Lacerda revela que o banco passou de uma posição de 2,75% no capital social dos CTT para 1,83%.

O Credit Suisse baixou assim da fasquia dos 2% no capital dos correios nacionais, a partir da qual a participação é considerada qualificada.

Esta operação decorreu no dia 12 de Dezembro, quando as acções dos CTT subiram 0,19% para 3,182 euros. Na sessão desta segunda-feira, os títulos valorizaram 0,13% para 3,202 euros.



O Credit Suisse deixou de ter uma participação qualificada nos CTT, anunciou a empresa de correios esta segunda-feira, 17 de Dezembro, num comunicado enviado à