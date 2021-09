Credores reclamam 155 milhões à Groundforce

Os credores da Groundforce reclamam dívidas no valor de 155 milhões de euros. São cerca de três mil entidades e pessoas que responderam ao período para reclamar créditos no seguimento da declaração de insolvência da empresa de handling de Alfredo Casimiro, segundo noticia esta sexta-feira o Público A assembleia de credores da empresa está marcada para a próxima quarta-feira, no tribunal de Monsanto. No topo da lista estão empresas como a cliente e acionista TAP, a gestora aeroportuária ANA e a seguradora Fidelidade, sendo que estas três fazem parte da comissão de credores, que realizou na quinta-feira uma reunião de preparação do encontro da próxima semana.Nesta reunião estiveram também com representantes dos 2.400 trabalhadores. Estes também têm dinheiro a haver e, de acordo com o comunicado da Comissão de Trabalhadores (CT) de dia 9, "os trabalhadores são os maiores credores", devido aos "créditos efetivos e condicionais", como as anuidades.