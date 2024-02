Crise política não esfriou interesse no offshore, apesar do “medo” em Oslo

Depois da demissão de António Costa, os empresários noruegueses que querem investir na energia eólica “offshore” em Portugal saíram da reunião com o Governo, em janeiro, mais descansados: foi-lhes dito que se mantêm as metas e as ambições da transição energética.

Crise política não esfriou interesse no offshore, apesar do “medo” em Oslo









