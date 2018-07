CSP vai lançar barómetro empresarial

A Confederação dos Serviços de Portugal (CSP) vai passar a publicar um barómetro com inquéritos aos empresários portugueses. O primeiro, que deverá ser divulgado em breve, vai versar sobre a "Fiscalidade e o Investimento Empresarial".

Segundo havia revelado à Lusa António Salvador, coordenador do gabinete de estudos da CSP, o barómetro economia e empresas contará com uma amostra de 300 empresas, tendo como objectivo ser "um indicador de análise fiável e um instrumento de análise e de gestão".

A CSP acredita mesmo que este será "o primeiro barómetro do género com uma amostra tão representativas de empresas", estando as 300 sociedades distribuídas de acordo com dimensão e localização geográfica.

A periodicidade será anual ou bi-anual, não estando definido ainda.

O barómetro vai ter uma parte composta por indicadores fixos que mostram o ambiente económico e social, e outra parte com indicadores que variam de vaga para vaga.