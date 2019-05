CTT confirmam nomeação de João Bento para presidente

João Bento vai ser o novo presidente da comissão executiva dos CTT. O gestor vai passar a ocupar as novas funções a partir do dia 22 de maio.

Os CTT confirmaram esta segunda-feira a nomeação de João Bento para presidente executivo da empresa. Em comunicado enviado à CMVM, os Correios detalham que o gestor vai deixar de exercer qualquer função no Grupo Manuel Champalimaud a partir de 22 de maio, data a partir da qual vai passar a ocupar a cadeira de Francisco Lacerda que renunciou ao cargo no passado dia 10 de maio.





"Esta designação, atento o perfil, experiência e conhecimento da empresa do CEO designado, bem como a manutenção dos quatro outros membros da equipa executiva, permite uma transição sólida e atempada da liderança da equipa executiva", lê-se no comunicado emitido após reunião do conselho de administração que decorreu esta tarde, de acordo com informações recolhoidas pelo Negócios.