CTT participam em três agendas mobilizadoras do PRR

Os Correios de Portugal vão participar em três agendas mobilizadoras para a inovação empresarial no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, revelou a empresa em comunicado.



Os projetos, que vão ser desenvolvidos pelos Correios juntamente com parceiros, inserem-se na quinta componente, de capitalização empresarial, integrada na dimensão "resiliência" do PRR.





Leia Também Líderes da Indústria 4.0 adotam soluções portuguesas de automação

As três iniciativas elegíveis para financiamento relacionam-se com a modernização das operações (Produtech R3) e a mobilidade sustentável e inteligente (Be.Neutral e Route 25).O primeiro projeto Produtech R3 tem em vista "soluções robotizadas no chão de fábrica, para paletização automática; e de robótica móvel com AMRs ("autonomous mobile robots"), para rebocador de carros logísticos e para transporte interno de paletes ou contentores", na área operacional dos CTT e CTT Expresso, explica a empresa.No caso da iniciativa Be.Neutral, esta tem como objetivo a participação em soluções na vertente de logística urbana, nomeadamente um novo veículo de quatro rodas, "tracking" de viaturas e objetos e "hubs" de carregamento elétrico.Já o projeto Route 25 centra-se na condução autónoma, recolha de dados, respetiva análise e representação em plataformas especializadas."A participação dos CTT nestas agendas do PRR constitui uma oportunidade muito positiva para testar tecnologias e soluções inovadoras, assim como permitirá também o alargamento da rede de parcerias com entidades do sistema científico e tecnológico, bem como de outras indústrias e sectores, desenvolvendo sinergias e potenciais futuras colaborações", explica o diretor de digital, transformação e inovação dos CTT, Nuno Matos.