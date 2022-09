CUF vai abrir clínica no Carvalhal até junho de 2024

A CUF vai abrir uma unidade no Carvalhal até ao primeiro semestre de 2024, que vai ser construída pela Vanguard Properties envolvendo um investimento de dois milhões de euros.



A nova clínica de proximidade vai funcionar com serviços semelhantes aos de um centro de saúde, incluindo consultas médicas, serviços de telemedicina, cuidados de enfermagem e análises clínicas, podendo ser alargados no futuro, de acordo com a procura dos utentes. Para já ficam de fora os serviços de urgência ou de internamento.



A Vanguard Properties disse ao Negócios que as obras da clínica – que vai ficar situada junto ao loteamento "Dunas" no Carvalhal – vão arrancar "no início de 2023" e vão contar com um investimento " de um milhão de euros para a construção" a que se soma outro "milhão de euros para equipamento". As obras do edifício, que será de madeira, deverão terminar no final de 2023, sendo que a clínica vai abrir portas até ao final do primeiro semestre de 2024.



Em comunicado, a Vanguard Properties anunciou que foi celebrado com a CUF um Memorando de Entendimento (MoU) com vista à abertura da nova clínica de proximidade no Carvalhal "por forma a garantir uma acessibilidade alargada a todos os que necessitem de procurar cuidados de saúde" e para aumentar "a oferta de cuidados de saúde nesta região do país".