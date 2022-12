Custo do trabalho por hora sobe 4,2% em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Entre junho e setembro de 2022, o custo total do trabalho por hora subiu 4,2% em Portugal, ficando acima do aumento de 2,9% na Zona Euro e de 3,4% na União Europeia, face ao período homólogo, de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat esta segunda feira.



Os dados – que analisam os custos salariais e não salariais - apontam ainda que Portugal é o décimo país da União Europeia com a menor subida face ao período homólogo.



Na Zona Euro, durante o terceiro trimestre do ano, as remunerações por hora aumentaram 2,1%, e o custo não salarial aumentou 5,3%, quando comparados com os valores de junho e setembro de 2021. Na UE, os salários por hora subiram 2,8% e o custo não salarial cresceu 5,3%.



Os maiores aumentos nos custos salariais por hora foram registados na Hungria (+16,6%) e na Bulgária (+16,3%). Também a Lituânia (+13,9%), a Polónia (+13,3%), a Grécia (+11,6%) e a Roménia (+10,9%), registaram aumentos superiores a 10%.



No total, segundo o gabinete de estatísticas da União Europeia, os custos totais do trabalho por hora nas empresas dos países da zona Euro aumentou, em média, 2,5%, ficando abaixo do aumento de 3,3% registado nas empresas dos países da União Europeia.