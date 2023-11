CVM investe 18 milhões em terreno comprado à Salvador Caetano

O grupo CVM (Construções Vila Maior) arrancou com o Royal Green, nome da nova torre residencial, com 14 pisos, dos quais 11 acima do solo, que vai nascer em frente ao GaiaShopping, num terreno que no passado recente, durante muitos anos, era ocupado, nas épocas de Natal, pelo Circo Mundial.

