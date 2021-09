“David” de Riachos compra “Golias” espanhol a frio

A Zolve opera três plataformas em território nacional – em Riachos (Torres Novas), Vila do Conde e Algarve –, que representam 201 mil metros cúbicos de frio, e fechou o ano de 2020 com uma faturação da ordem dos 25 milhões de euros; já a madrilena Logifrio, que teve receitas de 42 milhões de euros no ano passado, tem seis plataformas em território espanhol (Barcelona, Madrid, Valência, Sevilha, Granada e Alicante),

