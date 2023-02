Decisão de afastar Alexandra Reis partiu da CEO da TAP

A cessação do contrato da ex-administradora não passou pela comissão executiva, nem pelo conselho de administração. Christine Ourmières-Widener conduziu todo o processo. Manuel Beja só foi informado do valor da indemnização no dia em que foi assinado o acordo de saída.

Decisão de afastar Alexandra Reis partiu da CEO da TAP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Decisão de afastar Alexandra Reis partiu da CEO da TAP O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar