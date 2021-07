Defesa de Berardo chega ao tribunal sem revelar se arguido vai depor

Leia Também CGD, Novo Banco e BCP foram as vítimas de Berardo

Questionado se Joe Berardo irá depor, Paulo Saragoça da Matta limitou-se a responder que não há "nenhuma expectativa, nenhum prognóstico".Logo de seguida, também João Costa Andrade, representante legal de André Luiz Gomes, advogado de negócios de Berardo e igualmente detido na terça-feira, chegou ao TCIC, mas sem prestar declarações aos jornalistas.Joe Berardo vai ser hoje inquirido no TCIC após ter sido detido na terça-feira por suspeita de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, entre outros ilícitos.Em declarações na terça-feira aos jornalistas, Paulo Saragoça da Matta confirmou que o seu constituinte será ouvido hoje no TCIC - o chamado "Ticão" -, sem adiantar se Berardo pretende, como arguido, prestar declarações ao juiz Carlos Alexandre ou remeter-se ao silêncio.Saragoça da Matta referiu "não saber o que está nesta investigação", confirmou que hoje "haverá tomada de declarações em interrogatório judicial" e criticou que haja "processos que duram há cinco e seis anos e só depois se lembram de fazer uma detenção".O advogado declarou ainda aos jornalistas que o empresário e arguido Joe Berardo permanecia "calmo" e "bastante sereno", tendo confirmado que o seu cliente foi detido "em casa", no decurso da operação policial que envolveu buscas e dois mandados de detenção.Segundo comunicados da PJ e do DCIAP, nesta investigação - denominado processo Caixa Geral de Depósitos (CGD) - existem suspeitas da prática dos crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento e, eventualmente, crimes cometidos no exercício de funções públicas.As diligências de investigação desenvolvidas envolveram também a Autoridade Tributária e juízes de instrução criminal.Fonte ligada ao processo disse à Lusa que as buscas só terminaram cerca das 04:00 de hoje, e que há vários arguidos constituídos, incluindo empresas e sociedades. Segundo o Correio da Manhã, um dos arguidos é o ex-presidente da CGD, Carlos Santos Ferreira.No total, foram realizadas cerca de meia centena de buscas, sendo 20 domiciliárias, 25 não domiciliárias, três a estabelecimentos bancários e uma a escritório de advogado, tendo ainda sido emitidos dois mandados de detenção, visando Joe Berardo e o seu advogado de negócios de longa data André Luíz Gomes.Estas diligências decorreram em vários locais do país, nomeadamente, em Lisboa, Funchal e Sesimbra.As diligências - indicou o DCIAP - foram executadas pela PJ, com a intervenção de 138 elementos desta força policial, acompanhados de nove magistrados do Ministério Público, sete Juízes de Instrução Criminal e 27 inspetores da Autoridade Tributária, "a maioria dos quais foram alocados apenas para a concretização desta operação, não tendo a equipa de investigação do processo esta composição".A PJ esclareceu que se trata de um grupo "que entre 2006 e 2009 contratou quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros" e que terá causado "um prejuízo de quase mil milhões de euros" à CGD, ao Novo Banco e ao BCP."Este grupo tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar", acrescenta a PJ no mesmo comunicado.Na investigação, que começou em 2016, foram identificados "procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito contrários às boas práticas bancárias", refere ainda a polícia de investigação criminal.Os investigadores procuram indícios de "atos passíveis de responsabilidade criminal e dissipação de património".