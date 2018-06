Depois da Outsystems, KKR investe 5,5 mil milhões na Envision Healthcare

Sara Matos

A KKR, empresa de capital privado, deverá fechar esta segunda-feira um acordo de 5,5 mil milhões de dólares para comprar a Envision Healthcare Corp. Este valor corresponde a 46 dólares por acção, um montante cerca de 5% mais elevado do que o preço a que fecharam as acções da Envision na passada sexta-feira, 8 de Junho.

A KKR tem vindo a fazer vários acordos, especialmente na área da saúde mas o negócio de aquisição da Envision Healthcare é uma das maiores compras da empresa nos últimos anos.

Ainda este mês a KKR fez um investimento de 360 milhões dólares, em conjunto com o Goldman Sachs, na portuguesa Outsystems, o que avalia a empresa em mais de mil milhões de dólares. Este investimento elevou assim a Outsystems para o estatuto de "unicórnio", uma vez que a sua avaliação supera os mil milhões de dólares.