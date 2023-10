Desconto na Euribor é “inteligente” mas “fatura vai aparecer”

Os presidentes executivos do BCP e do BPI aplaudem a medida do Governo, que a partir de dia 2 vai permitir um “desconto” de 30% na Euribor. Mas avisam que só deve aderir quem necessita.

Desconto na Euribor é “inteligente” mas “fatura vai aparecer”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Desconto na Euribor é “inteligente” mas “fatura vai aparecer” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar