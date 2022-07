Design Pickle avança para nova subsidiária em Portugal com investimento de 1 milhão

A Design Pickle vai abrir uma nova subsidiária em Portugal, com um investimento que vai totalizar um milhão de dólares (986 mil euros à taxa de câmbio atual).

Em comunicado, a empresa norte-americana, que oferece serviços de design, adianta que Portugal é o segundo país em que a empresa tem maior presença, ainda que só tenha seis engenheiros de "software", a trabalhar desde o final de 2020.

O COO da Design Pickle, Kyle Wilson, explica o porquê do reforço do investimento em Portugal: "Encontrámos profissionais talentosos, comprometidos, com pensamento crítico e grande capacidade de resolução de problemas, soft-skills que apreciamos bastante e que nem sempre encontramos noutros países".

Em fevereiro, a Design Pickle recebeu um investimento de 25 milhões de dólares da Colorado River Partners. Wilson adianta que esse crescimento vai chegar também a Portugal, onde a empresa está desde o final de 2020, uma vez que pretende duplicar o número de trabalhadores até ao final do ano e continuar essa rota de crescimento.



Toda a operação em Lisboa foi implementada remotamente pela BRIDGE IN, uma startup portuguesa, que presta serviços de "professional soft landing" e "employer of record" para empresas estrangeiras que se queiram estabelecer no país.