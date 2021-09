Detidos CEO e chairman do antigo acionista chinês da TAP

Chen Feng, na rede social WeChat, mas não foram ainda esclarecidos os motivos das detenções.Chen Feng e Tan Xiangdong terão sido detidos pela polícia local, na província de Hainan, na China. A HNA garante, no entanto, que as operações do grupo não foram afetadas. O processo de reestruturação em curso na empresa mantém-se, depois de a HNA ter declarado falência em fevereiro deste ano.

O grupo HNA chegou a deter uma participação indireta de 9% na TAP, através do consórcio Atlantic Gateway, que vendeu em março de 2019 por cerca de 49 milhões de euros.