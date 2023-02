Devoteam quer faturar mais 30% já e triplicar em 5 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Num momento em que atinge uma faturação de mil milhões de euros no conjunto dos 25 países em que está presente, a Devoteam está também a crescer cada vez mais em Portugal. Em 2022, faturou no país 77 milhões de euros, face aos cerca de 60 milhões do ano anterior, e este ano prevê outro salto gigante: “Queremos atingir os 100 milhões de euros de faturação este ano, o que significa um crescimento

...