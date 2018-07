Dez milhões de toneladas valem recorde semestral de mercadorias em Leixões

A carga embarcada e desembarcada em cima de rodas deu o maior contributo para o crescimento de 1,4% até Junho nesta infra-estrutura, que reclama o estatuto de "maior e melhor porto do noroeste" da Península Ibérica.

O Porto de Leixões movimentou 9.978.313 toneladas de mercadorias no primeiro semestre deste ano, em resultado de um crescimento homólogo de 1,36% que valeu "o melhor resultado de sempre" em termos absolutos para a principal infra-estrutura portuária nortenha.

Segundo a informação divulgada pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) esta segunda-feira, 30 de Julho, "a contribuir sobremaneira para esta performance esteve o tráfego "roll-on/roll-off", a carga que embarca e desembarca em cima de rodas, que aumentou a dois dígitos (11,4%).

"Estes indicadores representam o trabalho realizado para continuar a afirmar Leixões como o maior e melhor porto do noroeste peninsular. Hoje, companhias e armadores vêem em Leixões um porto realmente seguro e competitivo e este recorde é prova disso", regista em comunicado a estrutura presidida desde Março por Guilhermina Rego.

Estas quase dez milhões de toneladas até Junho deixam antever a possibilidade de um novo máximo no final de 2018. É que, no total do ano passado, o Porto de Leixões movimentou 19,5 milhões de toneladas de carga (mais 8% numa comparação homóloga), conseguindo superar o anterior melhor resultado que tinha sido registado em 2015.



A ver navios e turistas

Estas estatísticas ao nível das mercadorias surgem poucos dias após o balanço semestral marcado por crescimentos mais acentuados no Terminal de Cruzeiros de Leixões, cuja concessão da gestão está a ser avaliada pelo Governo e que já acolheu 426 navios desde que foi inaugurado em Julho de 2015.

Entre Janeiro e Junho, esta área dedicada à actividade de cruzeiros recebeu mais 37,7% de passageiros do que no mesmo período do ano passado, superando os 50 mil e contribuindo para fixar em 302.849 o total de turistas que já passaram por esta moderna infra-estrutura localizada perto da praia de Matosinhos.