Governo avalia concessão do terminal de cruzeiros de Leixões

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, disse esta terça-feira no Parlamento ter solicitado à Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL) que analise a possibilidade de fazer a concessão da gestão do terminal de cruzeiros que permita "fazer as alterações necessárias para ter outro tipo de cruzeiros".

A ministra salientou na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que as escalas de cruzeiros em Leixões aumentaram 33% em 2017, mas "continuamos com números baixos".