Porto alerta para “o imenso risco" de "uma gestão centralizada dos portos a partir de Lisboa”

A Associação Comercial do Porto, que foi presidida por Rui Moreira até 2013, diz-se “apreensiva com o que está a acontecer no porto de Leixões, onde tem ocorrido uma crescente interferência do Governo, com graves consequências para a actividade económica que esta suporta”.

Presidida pelo autarca Rui Moreira entre 2001 e 2013, a Associação Comercial do Porto (ACP), dona do Palácio da Bolsa, sempre se mostrou bastante activa no acompanhamento da actividade do porto de Leixões, integrando até a comunidade portuária deste infra-estrutura.

Para além de inúmeras tomadas de posição públicas sobre estas matérias, a ACP desenvolveu, em Junho de 2016, o estudo "Terminais Portuários e Infra-estruturas Logísticas em Portugal", que "foi oportunamente enviado às autoridades tutelares do sector", mas que "não mereceu, até ao momento, qualquer resposta ou comentário", lamenta a associação, esta quarta-feira, 1 de Agosto, em comunicado.

Neste comunicado, a ACP mostra-se "particularmente apreensiva com o que está a acontecer no porto de Leixões, onde tem ocorrido uma crescente interferência do Governo nas actividades desta infra-estrutura, com graves consequências para a actividade económica que esta suporta", considera.

"Uma das principais preocupações assenta no facto de continuar adiada a implementação do Plano Estratégico de Expansão do Porto de Leixões, impedindo, com isso, a concretização de investimentos já devidamente estudados e validados e que são absolutamente fulcrais para que este porto possa manter o serviço que tem prestado à indústria regional", defende a associação actualmente presidida por Nuno Botelho.

Um impedimento que, de acordo com esta organização empresarial, "é particularmente grave no que se refere à incapacidade do porto em responder à tendência de aumento de dimensões dos navios que o pretendem escalar", argumentado que, "só a construção de um novo terminal que aumente a capacidade do porto e seja capaz de receber navios com maiores dimensões poderá assegurar que Leixões continue a ser o porto competitivo que serve excelentemente o tecido económico em que se insere".





Preocupação agravada pelo facto de, "numa perspectiva optimista, mediar um período não inferior a quatro anos entre o momento de lançamento do concurso para a sua construção e a conclusão da obra".