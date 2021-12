Dissolução do Parlamento trava inspeção a motas

Governo decidiu não avançar a 1 de janeiro com a medida por haver matérias sobre as quais está impedido de legislar na sequência da dissolução do Parlamento.

Dissolução do Parlamento trava inspeção a motas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Dissolução do Parlamento trava inspeção a motas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar