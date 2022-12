EUA detêm alegado manipulador de mercado que roubou 110 milhões em cripto

O Ministério Público norte-americano acusou um investidor de crimes de fraude e manipulação de mercado. Avraham Eisenberg é acusado de ter roubado 110 milhões de dólares da plataforma cripto descentralizada Mango.

O centro da prova desta acusação é um testemunho escrito do agente especial do FBI, Brandon Racz, que afirma que Eisenberg manipulou "intencionalmente e conscientemente" a negociação de futuros sobre cripto na Mango Markets.

Leia Também Dois sócios do fundador da plataforma de criptomoeda FTX declaram-se culpados de fraude



O indivíduo foi detido esta segunda-feira em Porto Rico, tendo a sua prisão gerado uma onda de memes de festejo na internet.

De acordo com a acusação que deu entrada no tribunal federal de Manhattan, Avraham Eisenberg conseguiu manipular as negociações de futuros sobre o token nativo da plataforma, o MNGO, tendo com esta estratégia conseguido arrecadar 110 milhões em criptomoedas dos depósitos de outros investidores, sem intenção, pelo menos aparente, de reembolsar estes fundos.

Leia Também Saga da bitcoin continua. Core Scientific entra com pedido de falência

A Mango é uma "exchange" descentralizada que permite que os investidores emprestem, transacionem e invistam recorrendo a exercícios de alavancagem.



Alegadamente, o indivíduo conseguiu artificialmente aumentar a cotação do MNGO em relação à USDC, uma stablecoin.

Leia Também Banco central da Índia diz que criptomoedas podem causar crise financeira

Mais tarde, a Mango conseguiu chegar a um acordo com Eisenberg de forma a recuperar 67 milhões de dólares. Na altura, dado que a Mango é uma plataforma descentralizada, as votações dos utilizadores concluíram que , desde que os fundos roubados fossem devolvidos, a plataforma não avançaria para a Justiça.

A autoria de Eisenberg não era desconhecida já que o próprio revindicou a autoria dos crimes no Twitter, ainda que tenha considerado as suas ações de acordo com o ordenamento jurídico e funcionamento do mercado.