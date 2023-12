Dona da Aperol compra Courvoisier à Beam Suntory por 1,2 mil milhões de dólares

O grupo Campari acordou esta quinta-feira a aquisição da fabricante de conhaque Courvoisier à Beam Suntory por pelo menos 1,2 mil milhões de dólares (1,11 mil milhões de euros ao câmbio atual), o que marca a maior aquisição da empresa de bebidas alcoólicas italiana, indica a Bloomberg, citando um comunicado da Campari.O acordo prevê ainda um valor adicional máximo de 120 milhões de dólares em 2029, caso sejam atingidos determinados objetivos de vendas em 2028.O acordo adiciona uma das mais populares marcas de conhaque, juntamente com a Hennessy da LVMH e a Remy Martin da Remy Cointreau, ao portfólio da Campari, que detém um licor com o nome da própria marca e a Aperol.Esta é a aquisição número 27 desde a entrada para o cargo do CEO Bob Kunze-Concewitz, há 16 anos na liderança da empresa e que se irá reformar em abril. Sob a sua administração as vendas da Campari passaram de 1,9 mil milhões em 20219 para uns estimados três mil milhões em 2023.O acordo permite à marca de bebidas "construir alavancagem num das categorias mais relevantes de bebidas espirituosas nos Estados Unidos", bem como "transformar o seu perfil de crescimento na Ásia", refere o documento.A aquisição acontece numa altura desafiante para os produtores de conhaque, que se têm deparado com menor procura, particularmente dos consumidores norte-americanos, depois de um aumento acentuado da procura durante a pandemia de covid-19.Já em 2022, a Campari comprou a produtora de bourbon norte-americana Wilderness Trail Distillery, numa tentativa das empresas de bebidas alcoólicas europeias de alargarem o leque de espirituosas, incorporando outras bebidas como tequila e whiskey americano.