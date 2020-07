Dona da Cerveja Quinas compra café Portucale à Sogenave

A Domus Capital – grupo de capital 100% português que em 2018 renovou a sua atividade principal começou a comprar marcas portuguesas nos mais variados setores de atividade, nomeadamente nos produtos alimentares, bebidas e turismo – anunciou mais um negócio: a compra da marca de café Portucale à Sogenave.

Depois da expansão internacional da cerveja Quinas, a Domus Capital - que detém outras marcas, como a Ginja do Paço, Vodka Nau e Sumovite - vem agora apostar no setor do café. Continua assim "a seguir a sua estratégia, alinhada com a portugalidade", refere em comunicado.

A marca Portucale teve origem na torrefatora Fábrica Estrela da Beira – FEB Cafés, tendo sido posteriormente adquirida em 2017 pela Sogenave, do Grupo Trivalor, para expansão da mesma no segmento do café.

Agora a marca fica nas mãos da Domus Capital, "num negócio de dezenas de milhares de euros", diz o grupo.

Esta compra por parte do Grupo Domus Capital, como vista ao re-branding e respetiva comercialização da marca Portucale no mercado nacional e internacional "vai ao encontro aos objetivos e estratégia do grupo de crescimento e expansão".

O setor do café torrado em Portugal vale perto de 500 milhões de euros e "é dominado por três grandes grupos a nível nacional". Mas é um setor "onde o Grupo Domus Capital pretende entrar, chegando com a marca Portucale a um nicho de mercado, trazendo novidades ao setor e novas escolhas para os consumidores".

Neste sentido, a marca Portucale manterá as suas origens, assentes em Portugal e na portugalidade, sendo completada com a assinatura "O nosso café". sublinha o comunicado.

Numa primeira fase, a marca chegará ao mercado com a opção café torrado em grão em embalagens de 1kg, com dois lotes que são inspirados na história de Portugal: Lote O Conquistador (numa homenagem a D. Afonso Henriques) e Lote O Bravo (numa homenagem a D. Afonso IV).

Estes lotes "são fruto das viagens entre os continentes africano e americano, elaborados através da combinação entre a cremosidade dos cafés robusta e a personalidade ativa dos cafés arábica".

Faz parte da estratégia alargar o portefólio da marca a outras categorias de produto, pensadas para o consumo doméstico.

Com foco tanto no mercado nacional como internacional, a Portucale vai assim iniciar um novo trajeto, estando o Grupo Domus Capital a preparar o lançamento oficial da marca para Setembro deste ano.