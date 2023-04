Dona da Iberia já tem agência de comunicação e advogados para corrida à TAP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O International Airlines Group (IAG), dono da British Airways e da Iberia, está a preparar-se para o processo de reprivatização da TAP, tendo já escolhidos os asssessores jurídicos e a agência de comunicação, noticia, esta quinta-feira, o Eco Segundo a publicação económica, o IAG selecionou o escritório de advogados Vieira de Almeida e com a agência de comunicação Cunha Vaz & Associados (CVA).Além do IAG, a Lufthansa e do grupo Air-France-KLM são os outros dois principais interessados em entrar na corrida à compra de uma participação na companhia aérea portuguesa.