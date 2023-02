TAP é "plano B" para a dona da British e da Iberia

Nem o facto de o arranque do processo da venda da TAP estar iminente alterou as prioridades da dona da British Airways e da Iberia. Embora a acompanhar os desenvolvimentos em Lisboa de perto, o International Airlines Group (IAG) encara a compra da transportadora aérea portuguesa como um plano alternativo caso o objetivo prioritário do negócio da Air Europa falhe, avança, esta segunda-feira, o Cinco Días.



Enquanto a consultora americana especializada em operações de banca de investimento, Evercore, que está a assessorar a TAP no processo de privatização, prepara o caderno de encargos da venda, o Governo tem vindo a sondar o interesse dos principais grupos aéreos e, como assinala o jornal espanhol, chegou mesmo a "cortejar" o IAG com declarações públicas distintas sobre uma integração com a Iberia.



O exemplo mais paradigmático foi o do ministro da Economia, António Costa Silva que afirmou, na passada quinta-feira, no parlamento, que a Iberia enquanto potencial compradora da TAP "não é uma boa solução". Isto depois de, no mês passado, ter afirmado que a companhia aérea portuguesa "criou condições" para a espanhola "entrar na privatização".



A TAP será assim plano B caso as negociações com a Globalia pela também espanhola Air Europa, onde adquiriu 20% das ações, não cheguem a bom porto.