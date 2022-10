Dona da Zara vende lojas e abandona mercado russo

O grupo espanhol Inditex, dono de marcas como a Zara e líder mundial de venda de roupa a retalho, vai sair da Rússia e vender o negócio naquele país, anunciou esta terça-feira a empresa.A Inditex "alcançou um acordo inicial para a venda do seu negócio na Federação Russa ao grupo Daher, que conta com participações relevantes nos setores da distribuição e imobiliário", lê-se num comunicado do grupo espanhol.Esta transação levará "ao cessar das operações da Inditex na Federação Russa", onde a atividade comercial do grupo já estava suspensa desde 5 de março, na sequência da invasão russa da Ucrânia.A Inditex fechou naquele dia as 502 lojas e as vendas 'online' na Rússia, um dos seus maiores mercados, a seguir a Espanha.A empresa disse hoje que se no futuro houver "novas circunstâncias que, no seu entender, permitam o regresso das marcas do grupo" ao mercado russo, o acordo entre a Inditex e a Daher (um grupo de origem libanesa) contempla "a possibilidade de uma colaboração" através de "um contrato de franquia".Trabalhavam no grupo Inditex na Rússia mais de 9.000 pessoas e, segundo a empresa, "os termos desta operação" permitem "preservar parte substancial dos postos de trabalho", "por incluir a transferência da maioria" dos espaços ocupados até agora pelas lojas das marcas da Inditex, que passam a ser os pontos de venda das marcas da Daher.A Inditex realça que as marcas da Daher são "totalmente alheias" ao grupo espanhol.No comunicado divulgado hoje, a Inditex assegura que tem provisões que "cobrem substancialmente" o fim da atividade do grupo na Rússia.Em março passado, o então presidente executivo do grupo, Pablo Isla, desvalorizou o impacto do fecho das 500 lojas na Rússia, assegurando que os Estados Unidos da América passaram a ser o segundo maior mercado dos produtos da empresa, depois de Espanha.García Maceiras estimava então que a suspensão da atividade na Rússia fosse temporária.A Inditex é dona de marcas como a Zara, Berhska, Stradivarius ou Massimo Dutti.A multinacional, que se define como "uma das maiores empresas de distribuição de moda do mundo", foi fundada em 1963 como uma pequena empresa sediada na província espanhola de La Coruña e tem agora uma presença em quase uma centena de países.O grupo Inditex teve um lucro de 3.243 milhões de euros no seu exercício fiscal de 2021, que fechou no final de janeiro, mais 193% do que o obtido em 2020.É também a maior empresa espanhola em termos de capitalização na bolsa.