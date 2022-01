Leia Também Dona do azeite Oliveira da Serra compra empresa que detém marca Salutem

A Autoridade da Concorrência deu luz verde à Nutrinveste II Investimentos, detentora das marcas Oliveira da Serra e Fula, para comprar A Centazzi, fabricante e grossista de cereais, entre outros produtos, detentora da marca Salutem.A deliberação do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, tomada na sexta-feira, é de não oposição à operação de concentração, considerando que não cria entraves significativos à concorrência efetiva no mercado analisado.A Centazzi dedica-se ao fabrico, transformação e comercialização grossista de produtos alimentares, designadamente cereais, leguminosas, 'snacks', condimentos, doces ou chás, e detém a marca Salutem, com produtos biológicos ou integrais.A Nutriveste II Investimentos é uma sociedade anónima detida pela Nutrinveste, 'holding' do setor agroindustrial do grupo Jorge de Mello, ativa na produção de azeite e óleos alimentares, detendo, entre outras, as marcas Oliveira da Serra e Fula.A Sovena, do grupo Nutrinveste, em comunicado divulgado há um mês, defendeu que a operação de compra vem reforçar o propósito da empresa de acelerar os próximos passos da alimentação global e que, com esta aquisição, quer trazer à marca Salutem "um maior alcance de mercado".O presidente executivo da Sovena, Jorge de Melo, nesse comunicado, salientou que A Centazzi vai permitir ao grupo consolidar a aposta nas novas tendências da alimentação, e anunciou o objetivo de reforçar a posição de mercado da marca Salutem, nos mercados nacional e internacional.A Autoridade da Concorrência deu ainda luz verde à compra pela Indaqua da empresa de abastecimento de água e recolha e tratamento de águas residuais Plainwater, que explora três concessões no Norte do país, segundo aviso publicado.O Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, a 7 de janeiro, deliberou adotar uma decisão de não oposição, à operação de concentração, "uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados identificados".A operação de concentração consistiu na aquisição pela Indaqua - Indústria e Gestão de Água do controlo exclusivo da Plainwater Serviços, empresa ativa no setor do abastecimento de água e recolha e tratamento de águas residuais em Portugal, através da exploração de três concessões a longo prazo no Norte de Portugal, detendo ainda a Hidurbe Serviços, empresa multisserviços de operações e manuseamento de infraestruturas de água.Em meados de 2019, a Somague Ambiente, holding do Grupo Somague para a área do ambiente em Portugal, na altura detida pela Sacyr Servicios, foi comprada pela Plainwater, empresa que era integralmente detida pela Azuladicional, ambas constituídas, especificamente, para o efeito dessa transação.A Indaqua, que notificou há uma semana a AdC da compra do controlo da Plainwater, é uma empresa detida pela Miya Water Portugal Holdings, que integra empresas concessionárias que prestam, nomeadamente, serviços de abastecimento relacionados com a distribuição de água para consumo humano e recolha e drenagem de águas residuais.A Indaqua exerce atividade no âmbito de cinco concessões municipais: Indaqua Santo Tirso/Trofa -- Gestão de Águas de Santo Tirso e Trofa, Indaqua Feira -- Indústria de Águas de Santa Maria da Feira, Indaqua Matosinhos -- Gestão de Águas de Matosinhos, Indaqua Vila do Conde -- Gestão de Águas de Vila do Conde, e Indaqua Oliveira de Azeméis -- Gestão de Águas de Oliveira de Azeméis, detendo, ainda, a sociedade Aqualevel Unipessoal.