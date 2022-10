Violas Ferreira compra sede da líder mundial dos azeites

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sovena, que se apresenta como líder mundial no mercado do azeite, tem novo senhorio. Trata-se do grupo nortenho Violas Ferreira, que adquiriu o edifício-sede da empresa agroalimentar à MelloRDC.





A transação, que envolveu a Arquimelo, participada da MelloRDC, foi mediada pela JLL e CBRE, anunciaram as consultoras imobiliárias, em comunicado.

Leia Também Bondstone investe 28 milhões em casas de luxo no Porto com Violas de fora

Sem revelarem o valor do negócio, referem apenas que "foram mandatadas pelo proprietário para lançar, gerir e concluir o processo de alienação do imóvel, num mandato co-exclusivo".





(Notícia em atualização)