Trabalhadores da Sovena em greve durante um mês por "aumento real dos salários"

Os trabalhadores da Sovena Oilseeds e da Sovena Consumer Goods convocaram uma greve com a duração de um mês, a partir da quarta-feira, pelo "aumento real dos salários".



"Tal como fora decidido pelos trabalhadores, o SITE SUL [Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul] apresentou pré-avisos de greve, de 24 de maio a 24 de junho para dar força à exigência de aumento real dos salários", indicou a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal).





Segundo os pré-avisos dos trabalhadores da gigante portuguesa que se dedica à refinação e embalagem de óleos e azeites, detendo marcas como o Fula e Oliveira da Serra, além do aumento real dos salários, a greve tem ainda como objetivo a "efetiva negociação as restantes matérias do caderno reivindicativo".Em comunicado, divulgado esta sexta-feira, a Fiequimetal adianta que também os trabalhadores da empresa de engenharia marítima Etermar decidiram fazer greve."Num plenário realizado na Etermar, no dia 16, os trabalhadores decidiram mandatar o SITE Sul para marcar greve, caso a administração não responda positivamente à reivindicação de aumento dos salários até hoje, dia 19", refere a Fiequimetal, na mesma nota publicada no seu "site".