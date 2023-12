Dona do óleo Fula investe 18 milhões em fábrica de produção e embalamento em Angola

A Sovena arrancou com a operação na nova unidade industrial em Luanda destinada à produção e embalamento da sua marca de óleo Fula, fruto de um investimento na ordem dos 18 milhões de euros, incluindo equipamento e "stocks", pensado para "impulsionar a eficiência da cadeia de abastecimento no mercado angolano".A abertura de uma fábrica em Angola tinha sido revelada como uma das apostas do grupo para este ano pelo CEO do grupo Sovena, Jorge de Melo, numa entrevista ao Negócios. A nova unidade integra linhas de embalamento com capacidade para 45 milhões de litros por ano, com possibilidade de vir a ser aumentada. Atualmente, emprega 18 quadros locais, mas até ao final do ano deve somar 50 colaboradores, contribuindo ainda com 100 empregos indiretos, refere a Sovena, num comunicado enviado esta segunda-feira às redações."A abertura da fábrica de embalamento em Luanda marca o início da integração da Sovena na cadeia de produção alimentar angolana, um setor onde queremos criar um sistema de alto valor acrescentado e gerador de empregos", sublinha o CEO da Sovena - que tem uma forte tradição de exportação de óleo de soja para Angola, quer com a marca Fula, apontada como líder de mercado, quer com outras marcas.E, neste sentido, o novo investimento é considerado um "marco importante na visão do grupo de criar localmente uma cadeia de produção eficiente e integral que inclui a produção, transformação, embalamento e abastecimento dos produtos da empresa ao mercado nacional", reforça Jorge de Melo, citado na mesma nota.A Sovena, que também é dona do azeite Oliveira da Serra, "está a estudar a possibilidade de apostar na área agrícola em Angola", adianta Jorge de Melo. Isto "com a certeza de que é um setor que requer muito investimento, muito 'know-how' e com um longo caminho a percorrer para criar as infraestruturas de suporte - comercialização de equipamentos e insumos: sementes, adubos, armazenagem, transporte - e para adaptar as práticas agrícolas às condições específicas de cada zona de Angola".