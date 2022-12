No que diz respeito ao apoio ao clientes, as empresas que mais contrataram para esta função foram a Manpower, a Teleperformance, a Armatis, a Sitel e a Fujistu. Já os CTT, a Decathlon, a Flying Tiger, a Ikea, a JYSK e a Mercadona foram as que mais contrataram para a função de funcionários de lojas. "Empregados de mesa, restaurantes e hotéis, completam o top três de vagas mais procuradas em 2022, com as empresas que mais contrataram para esta função a serem, entre outras, o AP Hotels, a Portugália, o McDonald's, o Nosolo Itália e a Plateform", destaca o Alerta Emprego.



Para a posição de comerciais e vendedores, as empresas que mais contrataram foram a Acústica Médica, a Ergovisão, a Nos e a Securitas Direct, enquanto que para técnicos de armazém foi a Rádio Popular, a Aviludo, a Vertente Humana e a Clipouro.



O portal de emprego acrescenta que, além destas, "destacaram-se ainda pelo seu volume de procura, oportunidades para administrativos, motoristas, serralheiros, gestores, contabilistas, eletricistas, engenheiros, técnicos de marketing e comunicação, cozinheiros, chefs e pasteleiros e técnicos de recursos humanos".





Numa altura em que as necessidades de contratação das empresas estão em constante mudança, um levantamento do Alerta Emprego revela as cinco profissões mais procuradas deste ano, sendo a lista liderada por funcionários de lojas e 'call centers'.A análise do portal de emprego online aponta que "ao contrário do esperado, não foram as posições tecnológicas que abriram mais vagas e precisaram de mais talento". A completar o top cinco estão "empregados de mesa, restaurantes e hóteis, comerciais/vendedores e técnicos de armazém".