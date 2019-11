DPD Portugal estima 2,2 milhões de encomendas entre Black Friday e o Natal

A DPD Portugal, empresa que nasceu após a fusão entre a Chronopost e a Seur, vai reforçar as suas equipas para responder ao aumento do volume de encomendas esperado entre a Black Friday e o Natal.





A empresa estima atingir um volume de encomendas de 2,2 milhões neste período, sendo que o maior número de encomendas diário deverá ser registado dia 2 de dezembro com mais de 150 mil encomendas.





"De forma a fazer face a este 'Peak Period' de encomendas no mercado português, a DPD Portugal está a reforçar o número de colaboradores e a preparar toda a atividade. Prevemos contratar mais 100 colaboradores nas operações (recolha, triagem e entrega de encomendas) e aumentar, no total, em 75 o número de circuitos de distribuição. Também reforçamos o Serviço a clientes, com um incremento de 40% do número de assistentes", refere Olivier Establet, presidente da DPD em Portugal, em comunicado envido às redações.





A DPD Portugal revela ainda que de ano para ano, o mês de novembro – que se inicia com a Black Friday (29 de novembro), seguida da Cyber Monday (2 de dezembro) e da época de Natal – tem registado significativos aumentos nas encomendas online, "superando novos recordes todos os anos".





No global, ao longo do ano de 2019, o DPD Group antecipa um acréscimo de 20% no volume de encomendas, em comparação com os dias úteis e mais de 100% nos dias de pico. "O DPDgroup espera entregar cerca de 10 milhões de encomendas no dia mais movimentado – 2 de dezembro (Cyber Monday) – e, provavelmente, registar um valor semelhante antes da semana antes do Natal", detalha a empresa.