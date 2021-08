Dransavi anuncia fusão com a farmacêutica EA PHARMA

A empresa espanhola de León Dransavi, especializada em suplementos alimentares, anunciou a fusão com o grupo farmacêutico francês EA PHARMA, que desenvolve e vende medicamentos oligoterápicos, suplementos alimentares e produtos de nutrição desportiva.



A Dransavi tem sede em León (Espanha) e uma filial em Portugal, em Vila Nova de Gaia. O acordo com a francesa EA PHARMA, que será concluído no último trimestre deste ano, faz parte do objetivo das duas empresas se marcarem presença a nível internacional.



"Esta aquisição nasce do desejo expresso de nos expandirmos na Europa" através de alianças alianças estratégicas com marcas especializadas e fortes nos seus mercados, sublinha o diretor da EA PHARMA, Thierry Verne, em comunicado.



A fusão entre as duas empresas, com experiência nos setores da saúde e da nutrição, não implicará alterações no catálogo das suas linhas de distribuições e de comercialização que conta com suplementos alimentaras, cosmética ecológica e alimentação bio.



O laboratório francês EA PHARMA emprega perto de 200 pessoas. Nos últimos quatro anos, o grupo adquiriu e integrou com sucesso três laboratórios em França.