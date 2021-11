DST sobre Efacec: "Lavar dos cestos, só com o 'closing'"

A "holding" estatal Parpública anunciou esta quarta-feira, 24 de novembro, que "no âmbito do processo de reprivatização da participação de 71,73% do capital social da Efacec – Power Solutions", recebeu no prazo estabelecido apenas uma proposta vinculativa definitiva – "Best And Final Offer" – apresentada pelo investidor DST.

