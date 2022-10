DST sublinha esforço de "todas as partes" apesar de acordo falhado para comprar Efacec

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bracarense DST destaca, em comunicado divulgado esta sexta-feira, que "todas as partes" se esforçaram para que a compra da Efacec se concretizasse, embora tal não tenha sido possível.



"A DST informa que, por não ter sido possível verificar todas as condições necessárias à concretização do Acordo de Venda da Efacec, não foi concluída a aquisição da referida participação social", refere a empresa.





"Finda esta etapa, importa sublinhar os esforços de todas as partes envolvidas que desde o primeiro momento, em conjunto com a DST e os seus consultores, estiverem arduamente empenhados na concretização desta operação", acrescenta o documento.