Falhou a venda da Efacec à DST

O comunicado conjunto dos ministérios da Economia e do Mar e das Finanças, diz que a reprivatização da participação social de 71,73% da Efacec falhou por "não se terem verificado todas as condições necessárias à concretização do Acordo de Venda" com a bracarense DST.



No entanto, o Governo acrescenta que a participação pública na Efacec "tem uma participação transitória" e que "continua a trabalhar com todas as partes envolvidas, incluindo interessados na aquisição da empresa"de forma a que seja garantido o "interesse público".



O Estado entrou na estrutura acionista da Efacec em 2020, que antes pertencia à empresária angolana Isabel dos Santos.