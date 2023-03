Segunda fase da reprivatização da Efacec publicada em Diário da República

sociedade gestora de participações sociais do Estado português irá definir.





a Mota-Engil Capital, a Mutares Iberia, a Oaktree Capital Management, a Oxy Capital e o agrupamento constituído pela Visabeira e pela Sodecia, indicando-se que a sexta candidata que se apresentou à primeira fase - o consórcio do francês Cahors Group - ficou pelo caminho por não ter sido "regularmente entregue".

A reprivatização dos 71,73% detidos pelo Estado na Efacec segue para uma segunda fase com cinco candidatos, conforme havia sido aprovado em Conselho de Ministros na quinta-feira, segundo a resolução do Conselho de Ministros publicada na noite de sexta-feira em Diário da República.A Parpública irá agora convidar os cinco concorrentes a apresentarem propostas vinculativas melhoradas, num prazo que aNa resolução é referido que os cinco concorrentes são

O Executivo já admitiu que "muito dificilmente" o preço de venda da Efacec compensará as injeções do Estado.



O processo de venda da Efacec voltou à estaca zero no final do ano passado, depois de a venda à bracarense DST ter falhado.