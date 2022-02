EDP Brasil anuncia lucro de 377 milhões de euros em 2021

Leia Também EDP Brasil prepara venda de três ativos hídricos e cancela ações próprias

A EDP Brasil lucrou 2,2 mil milhões de reais (377 milhões de euros) em 2021, mais 43,2% do que em 2020 (1,5 mil milhões de reais ou 257 milhões de euros), anunciou a empresa.O EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de taxas, impostos, depreciação e amortização) chegou a 4,3 mil milhões de reais (736 milhões de euros) no ano passado, resultado superior em 28% face a 2020, quando a EDP Brasil somou 3,4 mil milhões de reais (582 milhões de euros).Segundo o balanço financeiro divulgado na noite de quarta-feira pela empresa, o desempenho no ano de 2021 reflete "o êxito da estratégia apresentada pela companhia em abril do ano passado para o ciclo 2021-2025, com foco nos segmentos de transmissão, energia solar e distribuição."O diretor executivo da EDP Brasil, João Marques da Cruz, destacou que a companhia obteve em 2021 "resultados recorrentes muito sólidos, com um crescimento de aproximadamente 600 milhões de reais [cerca de 103 milhões de euros] no EBITDA"."Agora, ficamos com a responsabilidade de fazer com que esses bons números se repitam em 2022. Não será fácil, mas estamos preparados e confiantes de manter o mesmo nível de entrega", acrescentou o executivo.No que se refere apenas ao quarto trimestre do ano passado, a empresa registou lucro de 809 milhões de reais (138,5 milhões de euros), resultado 15,6% superior ao valor contabilizado no mesmo período de 2020 (699 milhões de reais ou 119,6 milhões de euros).Já o EBITDA no período de outubro a dezembro de 2021 foi de 1,3 mil milhões de reais (223 milhões de euros), montante 4% inferior verificado no mesmo período do ano anterior (1,4 mil milhões de reais ou 240 milhões de euros).A EDP informou que adotou em 2021 uma estratégia de criação de valor por meio da rotação de ativos para o segmento de transmissão, a partir de duas transações: a compra da EDP Goiás (antiga Celg T) num leilão realizado em outubro do ano passado, e a venda, no mesmo mês, de três ativos de transmissão nos estados brasileiros do Espírito Santo e Maranhão.Nestas operações, a EDP Brasil alienou 439 quilómetros de linhas e três subestações e incorporou 756 quilómetros de linhas e 14 subestações.A EDP Brasil também informou que seus investimentos consolidados totalizaram em 2021 mais de 2,4 mil milhões de reais (468 milhões de euros), montante 28,4% superior ao investimento de 2020 (1,9 mil milhões de reais ou 325 milhões de euros).A empresa informou que o volume de energia distribuída no país sul-americano, por sua vez, registou um crescimento de 5,5%, em função da recuperação da atividade económica e da expansão no número de clientes.Além disso, a EDP Brasil beneficiou do reajuste tarifário das distribuidoras no país, que resultou "em aumentos de 46% e 33% da Parcela B, na EDP Espírito Santo e na EDP São Paulo, respetivamente."Na frente de geração fotovoltaica, a empresa destacou o anúncio de sua primeira fábrica solar de larga escala, Monte Verde Solar, em parceria com a EDP Renováveis.A EDP Brasil terminou o ano de 2021 com uma dívida 7,9 mil milhões de reais (1,3 mil milhões de euros) montante 28,4% superior à registada ao final de 2020, que totalizava 6,1 mil milhões de reais (cerca de mil milhões de euros).CYR // JMCLusa/Fim