Menu solar. EDP constrói centrais fotovoltaicas para fornecimento exclusivo à McDonald's no Brasil

Na mesma nota, a EDP enfatiza ainda que, juntas, as novas centrais vão evitar a emissão de 725 toneladas de CO2 por ano, o equivalente à plantação de cinco mil árvores.



O valor do investimento não é, no entanto, divulgado.



A EDP Brasil construiu três centrais fotovoltaicas nos estados de São Paulo e Minas Gerais para fornecer energia limpa em exclusivo a três dezenas de McDonald's.Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a elétrica indica que as três unidades, com capacidade para produzir mais de 11 mil MWh/ano, vão trabalhar para abastecer, ao longo dos próximos 12 anos, 28 restaurantes e sete quiosques da cadeia de 'fast food' operada pela Arcos Dorados, a marca responsável pelo 'franchising' na América Latina.Segundo a EDP, os mais de 16.200 painéis fotovoltaicos estão dotados da tecnologia de 'tracking' que "permite queO grupo sinaliza ainda que, também em Portugal e igualmente no quadro da sua estratégia de sustentabilidade, a McDonald's escolheu a EDP Comercial como parceira para a mobilidade elétrica, com a qual contou para instalar mais de 150