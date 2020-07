Efacec Power Solutions agradece medida do governo 

O conselho de administração da Efacec Power Solutions (EPS) congratulou-se esta quinta-feira com a decisão do governo de avançar para a compra da posição detida por Isabel dos Santos na Efacec.

"O conselho de ministros aprovou um decreto-lei que procede à nacionalização de 71,73% do capital da sociedade Efacec Power Solutions", anunciou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

"No seguimento da decisão do conselho de ministros, já promulgada pelo Senhor Presidente da República, de nacionalizar 71,7% do capital da Efacec, o conselho de administração da Efacec Power Solutions agradece o que entende como um claro reconhecimento do valor económico e estratégico da Efacec no panorama nacional e internacional, nos setores da energia, mobilidade e ambiente", refere a empresa em comunicado.

Esta decisão, refere o "board", "vem resolver o impasse vivido no processo de reconfiguração acionista, permitindo viabilizar a continuidade da empresa e garantir a estabilidade do seu valor financeiro e operacional".

A medida responde ao apelo feito pela Efacec da necessidade de ser encontrada uma solução urgente que não deixasse cair o Grupo, o seu talento e know-how tecnológico diferenciado, materializado nos 2500 trabalhadores que a compõem, acrescenta.

O conselho de administração da EPS agradece ainda, no mesmo documento, "a confiança e a resiliência estoica com a qual todos os seus trabalhadores enfrentaram estes meses particularmente difíceis e reafirmar o seu total compromisso em garantir a continuidade presente e futura do Grupo".

A EPS, recorde-se, foi constituída durante o processo de reestruturação que a Efacec Capital encetou a partir do final de 2013 com o objectivo de alinhar a estrutura societária do Grupo Efacec.