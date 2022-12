Efacec recebeu oito manifestações de interesse

A Parpública recebeu oito manifestações de interesse para a compra da Efacec, formuladas por entidades nacionais e estrangeiras, no âmbito da reprivatização de 71,73% do capital social da empresa.

Em comunicado, a sociedade gestora de participações sociais do Estado, explica que agora será realizada "a pré-seleção nos termos previstos no caderno de encargos" condição necessária para de seguida dar "início à primeira fase com vista à apresentação pelos potenciais interessados pré-selecionados de propostas vinculativas".

A venda da participação do Estado na Efacec à bracarense DST falhou no final de outubro. A 28 deste mês, o Governo anunciava que a operação "não foi concluída" por não terem sido cumpridos todos os requisitos. Em comunicado conjunto enviado nesse dia às redações, os ministérios da Economia e das Finanças revelavam que a reprivatização da participação social de 71,73% da Efacec não chegou a bom porto por "não se terem verificado todas as condições necessárias à concretização do acordo de venda".O Estado entrou em 2020 na estrutura acionista da Efacec, que antes pertencia à empresária angolana Isabel dos Santos.