Governo aprova caderno de encargos para tentar nova venda da Efacec

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira "uma resolução que determina o encerramento do processo para a alienação das ações da Efacec Power Solutions, SGPS, S. A., objeto do processo de reprivatização, e que aprova o caderno de encargos para um novo processo de reprivatização", indica o Governo em comunicado.A venda da participação do Estado na Efacec falhou no final do mês passado. A 28 de outubro, o Governo anunciava que a operação "não foi concluída" por não terem sido cumpridos todos os requisitos. Em comunicado conjunto enviado nesse dia às redações, os ministérios da Economia e das Finanças revelavam que a reprivatização da participação social de 71,73% da Efacec não chegou a bom porto por "não se terem verificado todas as condições necessárias à concretização do acordo de venda".O Governo deixava ainda claro que a participação pública na Efacec tinha "uma participação transitória" e que era seu objetivo continuar "a trabalhar com todas as partes envolvidas, incluindo interessados na aquisição da empresa", para que ficasse garantido o "interesse público".O Estado entrou em 2020 na estrutura acionista da Efacec, que antes pertencia à empresária angolana Isabel dos Santos.