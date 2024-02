Electrão recolheu mais 90% de pilhas e baterias, mas muitas ainda vão parar ao lixo indiferenciado

Leia Também Resíduos recolhidos pelo Electrão aumentam 40% em 2022 para 24 mil toneladas

O Electrão recolheu e enviou para a reciclagem 1.227 toneladas de pilhas e baterias usadas em 2023, o que representaface às 644 toneladas valorizadas no ano anterior, mas sustenta tratar-se de um"Apesar da evolução positiva", a sociedade que detém a maior quota de mercado na gestão de equipamentos elétricos usados alerta queO "aumento exponencial" da reciclagem de pilhas e baterias verificou-se sobretudo nas baterias industriais que registaram uma evolução de 363 toneladas recicladas em 2022 para 891 toneladas em 2023, refletindo um aumento de 145%,, explica o Electrão. Já para as pilhas e baterias portáveis - normalmente encontradas em comandos, brinquedos, telemóveis e computadores - o aumento registado foi de 19%, com 335 toneladas recolhidas, em 2023, face às 281 toneladas reunidas em 2022.Segundo a sociedade gestora, "a evolução registada em 2023 foi alcançada graças à colaboração de municípios, comerciantes, empresas, instituições, operadores de gestão de resíduos e ao trabalho desenvolvido pela equipa operacional do Electrão, mas está muito associada, especialmente no caso das pilhas e baterias portáteis, ao, que cresceu 17%", existindo atualmente à disposição do cidadão 7.212 locais, mais 1.060 do que em 2022."O Electrão e os seus parceiros oferecem cada vez mais soluções de recolha de proximidade que facilitam a vida ao cidadão. Foi este esforço que permitiu atingir o crescimento registado em 2023.", diz o diretor-geral do Electrão, Ricardo Furtado, citado num comunicado enviado às redações.O mesmo responsável ressalva, porém, que "apesar dos bons resultados alcançados as, o que é ainda manifestamente insuficiente face às quantidades disponíveis para recolha". "Para conseguirmos melhores resultados precisamos de contar com a colaboração de cidadãos mais conscientes. Muitas pilhas e baterias continuam a ser erradamente colocadas no lixo indiferenciado sem que sejam tratadas e recicladas", alerta.