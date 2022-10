Elon Musk quer despedir pelo menos 25% dos trabalhadores do Twitter

Elon Musk, o novo dono do Twitter, vai despedir 25% dos funcionários da empresa, avança esta segunda-feira o Washington Post, que cita uma fonte próxima do assunto.O jornal norte-americano diz que se trata da primeira ronda de despedimentos, e que o processo foi conduzido pelo advogado Alex Spiro.Já a 20 de outubro , o Washington Post avançava que Musk queria despedir 75% da força laboral. O Twitter tinha, no final do ano passado, mais de 7.000 funcionários.

Logo após ter concluído o negócio, na semana passada, Elon Musk despediu o diretor executivo, Parag Agrawal, o diretor financeiro, Ned Segal, e o conselho geral da empresa.