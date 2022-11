Elon Musk quer despedir metade dos funcionários do Twitter

despedidos o diretor executivo,

Parag Agrawal,

o diretor financeiro,

Ned Segal,

e o conselho geral da empresa.

Já foram 25%, 75% e agora 50%. As informações sobre os despedimentos que Elon Musk pretende fazer no Twitter continuam a surgir. Desta vez foram fontes próximas da matéria que disseram à Bloomberg que o novo dono da rede social quer eliminar cerca de 3.700 postos de trabalho - metade da força laboral da empresa.O objetivo, diz a agência, é reduzir os custos, após uma aquisição que custou ao magnata 44 mil milhões de dólares. O anúncio será feito aos funcionários que vão perder o emprego esta sexta-feira, segundo as fontes da Bloomberg, que pediram anonimato.Por agora, já foramMas esta não é a única mudança de recursos humanos que Musk pretende fazer. O empresário quer também acabar com a política de trabalho remoto, de modo a que os funcionários se desloquem para o escritório.