Elvira Fortunato: "Sem semicondutores, mundo pára". Falhar aposta seria "dar tiro no pé"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, afirmou, esta quinta-feira, que Portugal estaria "a dar um tiro no pé" ao não apostar na área dos semicondutores, não só porque foi definida como "estratégica" na União Europeia, mas também porque Portugal tem "capacidade" nesse domínio."Só fossemos ignorantes é que não faríamos uma aposta nesta área porque achamos crítica mas também porque temos capacidade. Não podemos ser bons em todas as áreas, mas quando estamos deste lado temos de fazer escolhas e o Governo decidiu apostar nesta porque sabe que há capacidade instalada em termos de empresas e de investigação", sublinhou, no discurso de encerramento da apresentação oficial da recém-aprovada Estratégia Nacional para os Semicondutores.