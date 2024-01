Estratégia nacional para semicondutores com envelope de 121 milhões até 2027

Leia Também Portugal dá passos nos "chips" com aprovação de estratégia nacional de semicondutores

Retrato do panorama nacional

A Estratégia Nacional para os Semicondutores, aprovada recentemente em Conselho de Ministros , vai contar com um envelope de até 121,1 milhões de euros a financiar pela FCT e pela ANI até 2027, o qual pode ser "engordado", nos próximos quatro anos, com 207 milhões de euros procedentes de fundos europeus. resolução , publicada esta segunda-feira em Diário da República, "autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Agência Nacional de Inovação (ANI) a realizar a despesa destinada à implementação da Estratégia, até um montante máximo de 121 116 000,00 entre 2024 e 2027", com o tecto fixado nos 39,2 milhões de euros para este ano., com a "tranche" máxima prevista para este ano a situar-se nos 69,5 milhões de euros.A Estratégia Nacional para os Semicondutores tem como objetivoassim como a promoção de sinergias com parceiros internacionais e a participação em programas dedicados ao setor a nível europeu".Assim, esta estratégia surge atendendo a queos semicondutores estão no centro de fortes interesses geoestratégicos e da corrida tecnológica mundial. As principais economias estão assim empenhadas em garantir o seu aprovisionamento de chips avançados, uma vez que isso condiciona cada vez mais a sua capacidade de atuar ao nível económico, industrial e militar, e de impulsionar a transformação digital".E, neste contexto, como recorda o Governo, em fevereiro de 2022, foi publicada a comunicação da Comissão Europeia propondo um Regulamento dos Circuitos Integrados (European Chips Act)". Um regulamento que constitui "uma medida-chave" do Programa de Trabalhos da Comissão para fazer face à "crise dos semicondutores", resultante da disrupção das cadeias de fornecimento de chips e componentes eletrónicos pós-pandemia e da decisão do Conselho Europeu de reforçar a autonomia estratégica da Europa em determinadas tecnologias críticas" e "a guerra na Ucrânia veio, ainda em 2022, acentuar o caráter urgente de atrair e reter na União Europeia (UE) capacidade de design, produção e assemblagem de 'chips'".O regulamento da UE, de setembro de 2023, define um regime de medidas para reforçar o ecossistema europeu dos semicondutores, estabelecendo"O", lê-se na resolução que assinala que as atividades surgem estruturalmente organizadas em três pilares de atuação.O primeiro pilar, dedicado à iniciativa "Chips for Europe", "apoia a criação de capacidades tecnológicas e a inovação em grande escala em toda a UE"; o segundo "visa criar um quadro para garantir a produção de 'chips' em solo europeu, visando a atração de investimentos e o reforço das capacidades de produção no fabrico de semicondutores, no encapsulamento avançado, assemblagem e teste"; enquanto o terceiro é "dedicado à criação de um mecanismo de coordenação e monitorização entre os Estados-Membros e a Comissão no que respeita à resposta a situações de crise ou falta de materiais, equipamento ou produtos críticos".Enquadrado no panorama global da conceção de "chips", o setor da microeletrónica e semicondutores português é "caracterizado por um ecossistema empresarial com vastas valências no que toca ao desenho de chips e ao encapsulamento, assemblagem e teste de dispositivos, duas áreas cruciais da cadeia de valor".Já ao nível da investigação e desenvolvimento, o país possui um ecossistema composto "por um conjunto de centros de investigação, laboratórios associados, universidades e laboratórios colaborativos, compostos por instalações dedicadas, capacidade laboratorial e competências técnicas em áreas inovadoras", indica o Governo que aponta que "o desenvolvimento nestas áreas tem vindo a figurar-se crucial para a criação de novas empresas, fomentando o crescimento do tecido empresarial português".Além disso, reforça, "as entidades em questão são também responsáveis pela formação de excelência nas áreas enumeradas, através de programas de ensino superior e de especialização, posteriormente complementados por uma estreita ligação com o tecido empresarial português, que promove treino mais focado e especializado".Em síntese:, fomentada por uma excelente formação universitária, por 'startups' reconhecidas a nível mundial e por centros dedicados de caráter internacional".Tanto que "o conhecimento acumulado na conceção e desenho de circuitos integrados, em particular circuitos analógicos e de modo misto, consolidado ao longo deste período,atraindo várias multinacionais, como é o exemplo da Synopsys, Renesas, Aurasemi, Nanopower e, mais recentemente, a Monolithic Power Systems e AMD/Xilinx". Ao longo deste tempo, o ecossistema de 'startups' portuguesas foi também crescendo, somando neste momento com sete empresas, entre elas a SiliconGate, PICadvanced, PETsys Electronics, Powertools Technologies, Koala Tech, IOBundle e IPblop, acrescenta o Governo.Ao todo, com atividade direta no setor da microeletrónica e semicondutores, incluindo a principal área de atividade,(12 em Lisboa, três no Porto, três em Setúbal e duas em Aveiro).Entre elas figura a, empresa situada em Vila do Conde, que opera na área do encapsulamento, montagem, assemblagem e teste de "chips", a única OSAT (Outsource Semiconductor Assembly and Test), suportando toda a cadeia de valor, desde o desenho até à implementação de múltiplas soluções tecnológicas, servindo principalmente o mercado automóvel, de telecomunicações e de segurança., dos quais 200 são engenheiros.A Estratégia Nacional para os Semicondutores "é revista, com periodicidade anual ou sempre que necessário, por iniciativa do membro do Governo responsável pela área da ciência e tecnologia, em articulação com os membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e da transição digital".