Empresa de dispensadores de água para escritórios Eden Springs vai mudar de mãos no próximo ano

A Eden Springs Portugal, empresa que fornece "soluções de água para o local de trabalho", vai ser vendida no próximo ano, anunciou esta quinta-feira o grupo Primo Water, que controla a Eden Springs.O futuro do negócio em Portugal é referido num comunicado em que o grupo originário do Canadá e EUA revelou ter chegado a acordo com o norte-americano Cullingan International para a venda de "parte significativa dos negócios internacionais da Primo Water numa operação totalmente em numerário avaliada em até 575 milhões de dólares".De fora, ressalva o comunicado, ficam os negócios de Aimia Foods, bem como as operações no Reino Unido, Portugal e Israel. Contudo, acrescenta, cada um destes negócios serão alienados durante 2024.A venda resulta de uma mudança estratégica da Primo Water que aposta em focar-se no mercado norte-americano.